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    Найуспішніший бразильський легіонер в історії київського «Динамо» завершив кар’єру

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    Даніло Сілва не приховує прихильного ставлення до України - Найуспішніший бразильський легіонер в історії київського «Динамо» завершив кар’єру
    Даніло Сілва не приховує прихильного ставлення до України
    Світлина - Instagram Даніло Сілви

    Даніло Сілві зараз 33 роки

    Колишній оборонець команди київського «Динамо» Даніло Сілва вирішив завершити кар’єру гравця, повідомляє офіційний сайт клубу американської MLS «Лос-Анджелес».

    Останньою командою 33-річного бразильця був саме американський клуб.

    Даніло Сілва – дворазовий чемпіон, володар Кубка і Суперкубка України у складі київського «Динамо». Україну він після семи років у складі «Динамо» покинув у 2017-му, у зв’язку з сімейними обставинами. За «біло-синіх» бразилець провів 154 матчі і провів три м’ячі.

    У своїх попередніх інтерв’ю Даніло говорив, що хотів би повернутися до Києва. Він регулярно вдягає синю футболку з великим жовтим тризубом на грудях і ділиться відповідними світлинами в соцмережах.

    Свого часу велися також розмови про прийняття Даніло Сілвою українського громадянства. Однак продовження ця історія не мала.

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