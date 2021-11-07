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    Тренер «Динамо» розлучився з дружиною

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    Олег і Марія Гусєви вирішили розлучитися - Тренер «Динамо» розлучився з дружиною
    Олег і Марія Гусєви вирішили розлучитися
    фото з відкритих джерел

    Асистент Мірчи Луческу Олег Гусєв прожив з Марією вісім років

    Колишній півзахисник київського «Динамо» і збірної України Олег Гусєв, який забив переможний пенальті в грі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2006 року зі Швейцарією, знову холостякує. Печерський районний суд міста Києва розлучив футболіста з дружиною Марією. Про це повідомляє ТСН.

    За інформацією джерела, суд розглянув справу без присутності учасників процесу.

    Олег і Марія прожили разом вісім років і виховують доньку Олександру.

    Олег Гусєв є асистентом головного тренера «Динамо» Мірчи Луческу.

    6 листопада «Динамо» зазнало першої поразки в чемпіонаті України. На НСК «Олімпійський» кияни поступилися «Ворсклі» – 1:2.

    Тим часом стало відомо, коли буде призначений на посаду головного тренера «Дженоа» Андрій Шевченко.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олег Гусєв
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    Тренер «Динамо» розлучився з дружиною