Тренер «Динамо» розлучився з дружиною

Асистент Мірчи Луческу Олег Гусєв прожив з Марією вісім років

Колишній півзахисник київського «Динамо» і збірної України Олег Гусєв, який забив переможний пенальті в грі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2006 року зі Швейцарією, знову холостякує. Печерський районний суд міста Києва розлучив футболіста з дружиною Марією. Про це повідомляє ТСН.

За інформацією джерела, суд розглянув справу без присутності учасників процесу.

Олег і Марія прожили разом вісім років і виховують доньку Олександру.

Олег Гусєв є асистентом головного тренера «Динамо» Мірчи Луческу.

6 листопада «Динамо» зазнало першої поразки в чемпіонаті України. На НСК «Олімпійський» кияни поступилися «Ворсклі» – 1:2.

Тим часом стало відомо, коли буде призначений на посаду головного тренера «Дженоа» Андрій Шевченко.