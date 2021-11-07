Тренер «Динамо» розлучився з дружиною
Асистент Мірчи Луческу Олег Гусєв прожив з Марією вісім років
Колишній півзахисник київського «Динамо» і збірної України Олег Гусєв, який забив переможний пенальті в грі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2006 року зі Швейцарією, знову холостякує. Печерський районний суд міста Києва розлучив футболіста з дружиною Марією. Про це повідомляє ТСН.
За інформацією джерела, суд розглянув справу без присутності учасників процесу.
Олег і Марія прожили разом вісім років і виховують доньку Олександру.
Олег Гусєв є асистентом головного тренера «Динамо» Мірчи Луческу.
6 листопада «Динамо» зазнало першої поразки в чемпіонаті України. На НСК «Олімпійський» кияни поступилися «Ворсклі» – 1:2.
Тим часом стало відомо, коли буде призначений на посаду головного тренера «Дженоа» Андрій Шевченко.
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