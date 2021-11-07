Неймар присвятив гол загиблій в авіакатастрофі володарці «Греммі»
Неймар залишився шанувальником пісень Марії Мендоси
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Бразильський футболіст і Марілія Мендонса були знайомі
Зірка футболу Неймар, який виступає за «Пар Сен-Жермен», двічі відзначився в 13-му турі чемпіонату Франції в матчі проти «Бордо» (3:2). Перший з забитих м’ячів він присвятив цей забитий м'яч бразильській співачці Марілії Мендонсі, яка загинула в авіакатастрофі в штаті Мінас-Жерайс на сході Бразилії.
«Я буду твоїм вічним шанувальником, королева страждань. Спочивай з миром, ММ», – написав Неймар на футболці.
Марілія Мендонса була володаркою «Латинської Греммі».
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