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    Неймар присвятив гол загиблій в авіакатастрофі володарці «Греммі»

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    Неймар залишився шанувальником пісень Марії Мендоси - Неймар присвятив гол загиблій в авіакатастрофі володарці «Греммі»
    Неймар залишився шанувальником пісень Марії Мендоси
    фото: скріншот

    Бразильський футболіст і Марілія Мендонса були знайомі

    Зірка футболу Неймар, який виступає за «Пар Сен-Жермен», двічі відзначився в 13-му турі чемпіонату Франції в матчі проти «Бордо» (3:2). Перший з забитих м’ячів він присвятив цей забитий м'яч бразильській співачці Марілії Мендонсі, яка загинула в авіакатастрофі в штаті Мінас-Жерайс на сході Бразилії.

    «Я буду твоїм вічним шанувальником, королева страждань. Спочивай з миром, ММ», – написав Неймар на футболці.

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    Марілія Мендонса була володаркою «Латинської Греммі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен Неймар
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    Неймар присвятив гол загиблій в авіакатастрофі володарці «Греммі»