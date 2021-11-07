Неймар присвятив гол загиблій в авіакатастрофі володарці «Греммі»

Бразильський футболіст і Марілія Мендонса були знайомі

Зірка футболу Неймар, який виступає за «Пар Сен-Жермен», двічі відзначився в 13-му турі чемпіонату Франції в матчі проти «Бордо» (3:2). Перший з забитих м’ячів він присвятив цей забитий м'яч бразильській співачці Марілії Мендонсі, яка загинула в авіакатастрофі в штаті Мінас-Жерайс на сході Бразилії.

«Я буду твоїм вічним шанувальником, королева страждань. Спочивай з миром, ММ», – написав Неймар на футболці.

Марілія Мендонса була володаркою «Латинської Греммі».