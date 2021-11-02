В столиці відкрили «зірку» Еліни Світоліної

Першу ракетку України нагородили Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеню

Еліна Світоліна після виснажливого сезону відпочиває в Києві. Олімпійські ігри в Токіо, де вона здобула бронзову медаль, забрали в неї багато сил і тенісистка не потрапила на Підсумковий турнір. Проте в Україні на неї чекали приємні сюрпризи.

Еліна нарешті отримала свою «зірку» на Площі зірок у центрі столиці. Подія набула більшої урочистості через вручення спортсменці Ордена Княгині Ольги ІІІ ступеню.

«Зірка» стала 51-ю, відкритою на честь українського спортсмена.

Влітку, нагадаємо, Еліна зіграла весілля і взяла прізвище чоловіка Монфіс. Проте на змаганнях завжди виступає як Світоліна.