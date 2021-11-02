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    В столиці відкрили «зірку» Еліни Світоліної

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    Еліні Світоліній влаштували в Києві свято&nbsp; - В столиці відкрили «зірку» Еліни Світоліної
    Еліні Світоліній влаштували в Києві свято 
    Фото: соцмережі

    Першу ракетку України нагородили Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеню

    Еліна Світоліна після виснажливого сезону відпочиває в Києві. Олімпійські ігри в Токіо, де вона здобула бронзову медаль, забрали в неї багато сил і тенісистка не потрапила на Підсумковий турнір. Проте в Україні на неї чекали приємні сюрпризи.

    Еліна нарешті отримала свою «зірку» на Площі зірок у центрі столиці. Подія набула більшої урочистості через вручення спортсменці Ордена Княгині Ольги ІІІ ступеню.

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    В столиці відкрили «зірку» Еліни Світоліної
    В столиці відкрили «зірку» Еліни Світоліної
    В столиці відкрили «зірку» Еліни Світоліної
    В столиці відкрили «зірку» Еліни Світоліної
    В столиці відкрили «зірку» Еліни Світоліної
    В столиці відкрили «зірку» Еліни Світоліної

    «Зірка» стала 51-ю, відкритою на честь українського спортсмена.

    Влітку, нагадаємо, Еліна зіграла весілля і взяла прізвище чоловіка Монфіс. Проте на змаганнях завжди виступає як Світоліна.

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    Теги: Олімпіада теніс Еліна Світоліна
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    В столиці відкрили «зірку» Еліни Світоліної