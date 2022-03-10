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    Екс-дружина Тимощука: Толік, наших дітей вбивають люди, яким ти зараз лижеш дупу

    Навроцька: &laquo;З твоїх грошей купують ракети i винищують дітей&raquo; - Екс-дружина Тимощука: Толік, наших дітей вбивають люди, яким ти зараз лижеш дупу

    Навроцька: «З твоїх грошей купують ракети i винищують дітей»

    Фото: antikor.com.ua

    Надія Навроцька звернулася до колишнього чоловіка

    Колишня дружина футболіста i тренера, зрадника України Анатолія Тимощука Надія Навроцька на своїй сторінці у фейсбуці звернулася до свого колишнього чоловіка.

    «Толік, подивися, це все наші українські діти! Це такі ж діти, як і твої, українські діти. І вбивають їх кожен день люди, яким ти зараз лижеш дупу. І вбиваєш цих дітей ти теж разом з ними. Коли жереш в ресторані по кілька разів на день і годуєш там своїх попів і повій. Коли розводиш там бізнеси і свої шаверми. Коли ти купуєш там свої шмотки і заправляєш машини. Ти кожен день буквально платиш податок упирям, які з твоїх грошей купують ракети i винищують наших дітей.

    Саме це я тобі сказала в 2014 році. Але ти вибрав всі ці роки жити і насолоджуватися стражданнями своїх власних дітей. Ти без кінця брехав усім навколо. Ти і твій батько говорили, що ви за справедливість. Ти дійсно вважаєш, що вбивати наших дітей це справедливо? Ти ж міг би працювати де завгодно в усьому світі. Чому ти платиш сьогодні кожен день за вбивство наших українських дітей?

    Колись, серед іншого божевілля, ти говорив, що я відьма. Знай, я бажаю, як і кожна українська мати, щоб всі наші діти, які гинуть в цій війні, снилися тобі до кінця твоїх днів!», – написала Навроцька.

    Нагадаємо, що легенда українського футболу Олександр Шовковський на своїй сторінці у фейсбуці звернувся до росіян: «Саме ви обрали цю злочинну владу. Саме ви дали їм можливість керувати усіма процесами в своїй країні. Тому саме вам нести відповідальність за їх дії».

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    Теги: спорт діти війна
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    Екс-дружина Тимощука: Толік, наших дітей вбивають люди, яким ти зараз лижеш дупу