Росія отримає не лише зовнішнє, а й внутрішнє пекло

Ніде вам, російським окупантам, життя не буде

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Хотите Ада? Вы его получите

Вчера французский активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина Екатерины Тихоновой в Биаррице, сменил в доме замки и пригласил туда беженцев из Украины.

Санкции Запада усиливаются. Россия уже попросила помощи у Китая, но не получит ее. Во всяком случае в том объеме, который бы позволил избежать экономического краха. Все, что нажили (а многие просто наворовали, на государстве), потеряют.

Нигде вам, русским оккупантам, жизни не будет. У каждой условной Матвиенко и у каждого условного Нарышкина, одобривших войну вашего лидера, несущего миру смерть и разрушения, земля будет гореть под ногами везде. Вам, как и пропагандистам, восхваляющим войну, каждый день будут сниться дети, которые умерли от бомб и от того, что не было лекарств (уже 90).

У вас будет Ад не только внешний, но и внутренний.

Джерело: блог Олесі Яхно

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