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    Думки вголос

    Росія отримає не лише зовнішнє, а й внутрішнє пекло

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Санкції Заходу посилюються. Росія вже попросила допомоги у Китаю - Росія отримає не лише зовнішнє, а й внутрішнє пекло
    Санкції Заходу посилюються. Росія вже попросила допомоги у Китаю

    Ніде вам, російським окупантам, життя не буде

    Мовою оригіналу

    Хотите Ада? Вы его получите

    Вчера французский активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина Екатерины Тихоновой в Биаррице, сменил в доме замки и пригласил туда беженцев из Украины.

    Санкции Запада усиливаются. Россия уже попросила помощи у Китая, но не получит ее. Во всяком случае в том объеме, который бы позволил избежать экономического краха. Все, что нажили (а многие просто наворовали, на государстве), потеряют.

    Нигде вам, русским оккупантам, жизни не будет. У каждой условной Матвиенко и у каждого условного Нарышкина, одобривших войну вашего лидера, несущего миру смерть и разрушения, земля будет гореть под ногами везде. Вам, как и пропагандистам, восхваляющим войну, каждый день будут сниться дети, которые умерли от бомб и от того, что не было лекарств (уже 90).

    У вас будет Ад не только внешний, но и внутренний.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія санкції путінський режим
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    Росія отримає не лише зовнішнє, а й внутрішнє пекло