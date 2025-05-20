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У тренера збірної Росії з футболу виявилося дві дружини

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У тренера збірної Росії з футболу виявилося дві дружини
64-річний Віталій Кафанов – один із найкращих російських тренерів воротарів

Перша дружина Кафанова намагається анулювати другий шлюб тренера, а сам фахівець хоче розлучитися з першою дружиною

Тренер воротарів збірної Росії з футболу Віталій Кафанов виявився багатоженцем. Про це повідомляє «Главком».

За даними російських джерел, з першою дружиною на ім'я Марал Кафанов одружився у 1998 році, а з другою – Риммою – у 2018 році.

Для реєстрації двох актів створення сім'ї тренер використав різні паспорти, оскільки він є одночасним громадянином Росії та Туркменістану.

Зараз перша дружина Кафанова намагається анулювати другий шлюб тренера, а сам фахівець хоче розлучитися з першою дружиною.

У шлюбі з Марал у Кафанова народилося двоє дітей.

64-річний Віталій Кафанов – один із найкращих російських тренерів воротарів. Раніше він працював у «Рубіні» та «Ростові», а в 2021 році Кафанов увійшов до тренерського штабу збірної Росії. 

Нагадаємо, російського захисника клубу НХЛ «Вашингтона» Олександра Алєксєєва затримали під час бійки на вулиці у столиці США.

У звіті поліції йдеться, що хокеїста було заарештовано і обвинувачено у знаходженні в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння. 

Інцидент стався у ніч із 16 на 17 травня. Патрульних зупинив перехожий, який повідомив про бійку.

«О 03.26 ранку 17 травня офіцерів поліції зупинив свідок, який повідомив про бійку біля входу до закладу. Поліцейські побачили, як підозрюваний бере участь у бійці з іншим чоловіком. Коли офіцери підійшли ближче, підозрюваний ударив іншого чоловіка, і один із поліцейських застосував перцевий балончик під час затримання. На місці події підозрюваному було надано медичну допомогу через вплив перцевого спрею», – наводить слова представника поліції округу Арлінгтон Каї Деніель ARLnow.

У поліцейському звіті також зазначається, що затриманим виявився Алєксєєв. Росіянину висунуто звинувачення у знаходженні у стані алкогольного сп'яніння у громадському місці. Олександра доправили до в'язниці, але потім звільнили.

У «Вашингтоні» повідомили, що їм відомо про скандальну ситуацію. У клубі наразі збирають додаткову інформацію. Росіянин має постати перед судом, але дату засідання поки не призначено.

У поточному сезоні Алєксєєв нечасто з'являвся в основному складі «Вашингтону» (8 ігор у регулярному чемпіонаті НХЛ без результативних дій), проте був доволі активно задіяний у Кубку Стенлі (10 зустрічей).

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ дружина тренер

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