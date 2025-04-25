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Півфінали єврокубків почнуться з хвилини мовчання на честь Папи Римського

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Півфінали єврокубків почнуться з хвилини мовчання на честь Папи Римського
Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років
фото: Reuters

У 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 29 квітня у Лондоні зіграють «Арсенал» та «ПСЖ», а 30 квітня «Барселона» прийме «Інтер»

Півфінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій розпочнуться з хвилини мовчання на честь Папи Римського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЄФА.

«УЄФА вшанує пам'ять Його Святості Папи Франциска хвилиною мовчання перед початком півфіналів Юнацької ліги та жіночої Ліги чемпіонів цього тижня, а також півфіналів чоловічих клубних турнірів, які відбудуться з 29 квітня по 1 травня», – йдеться у заяві УЄФА.

У 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 29 квітня у Лондоні зіграють «Арсенал» та «ПСЖ», а 30 квітня «Барселона» прийме «Інтер».

Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

До слова, зараз тіло Франциска доступне для прощання у соборі Святого Петра до 26 квітня. Найближчими днями після цієї дати кардинали проведуть конклав у Сикстинській капелі з метою обрання нового глави Католицької церкви.

Дев’ятиденна жалоба за Папою Римським Франциском розпочнеться 26 квітня – у день його похорону й триватиме до 4 травня. Протягом цього періоду у базиліці Святого Петра щодня відбуватимуться молитовні служби.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.

Теги: Папа Римський Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

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