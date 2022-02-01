Тренер стала на захист українського фігуриста, який на запитання російською мовою відповідав англійською

Тетяна Тарасова не бачить проблеми в тому, що спортсмени говоритимуть рідною мовою

Росіянка Тарасова провела паралелі зі своїми спортсменами, які братимуть участь в змаганнях на Олімпіаді

Російська наставниця з фігурного катання Тетяна Тарасова прокоментувала те, що українські спортсмени не спілкуватимуться зі ЗМІ російською під час Олімпіади в Пекіні.

Раніше український фігурист Іван Шмуратко англійською мовою відповідав на запитання журналістів, у тому числі на ті, що були поставлені російською.

«А що в цьому такого? Ви ж знаєте, що їхній президент видав указ, щоб вони не розмовляли російською.

Якщо до нашого спортсмена підійдуть і попросять говорити українською, він також не буде на ньому говорити.

Росіяни також зможуть використовувати лише свою національну мову, а також англійську. Тож яка різниця?» – сказала Тарасова sports.ru.

Раніше москвичка, яка виступатиме за Україну на Олімпіаді, відмовила в інтерв’ю російським ЗМІ.