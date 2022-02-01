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    Китайці познущалися із російських спортсменів (фото)

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    Складнощі перекладу чи тролінг? - Китайці познущалися із російських спортсменів (фото)
    Складнощі перекладу чи тролінг?
    фото: yulia_belorukova/Іnstagram

    Лижників із РФ, які прибули на Олімпіаду-2022, чекав сюрприз

    Російська лижниця Юлія Ступак показала епічні кадри з їхньої зустрічі китайською делегацією в аеропорту після прильоту до Пекіна для участі в зимових Олімпійських іграх-2022. Фото 27-річна спортсменка опублікувала у сторіс Instagram.

    На знімках видно, що організатори Олімпіади-2022 майже до невпізнаваності викривили прізвища російських лижників.

    Так, Наталю Непряєву зустрічали з табличкою з написом: «Nepryaev Atalia», Сергія Устюгова зробили «Ustiugor Gei», Івана Якимушкіна – «Yakimus Ivan», а саму Ступак – «Stupakia».

    Нагадаємо, збірна України з біатлону на Олімпіаді виступить без тренера.

    Як відомо, коронавірус звалив дворазового олімпійського чемпіона перед Іграми в Пекіні.

    До слова, Китай не пускає українські сани на Олімпіаду – вимагає ПЛР-тест на ковзани.

    Раніше збірна України з біатлону на Олімпіаді залишилася без тренера.

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    Теги: Олімпіада Китай Instagram
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    Китайці познущалися із російських спортсменів (фото)