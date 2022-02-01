Стало відомо, чому зірвався поєдинок між Усиком і Ф’юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі не змогли домовитися про бій через фінансові апетити Ентоні Джошуа

Боксери не змогли домовитися через великі фінансові апетити Ентоні Джошуа

Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі не змогли провести об’єднавчий поєдинок у надважкій боксерській вазі через великі фінансові вимоги Ентоні Джошуа, в якого українець відібрав пояси у вересні минулого року. Про це заявив промоутер Тайсона Френк Ворен.

«Рік тому, коли ми намагалися влаштувати бій між Джошуа та Ф'юрі, Едді Хірн, промоутер Ентоні, постійно всім казав, що «контракти оформлені». Хоча ми підписали угоду не робити передчасних заяв, – розповів Воррен журналісту сайту TalkSport. – Цього разу переговори також затягнулися. І коли Джошуа попросив додаткові п'ять мільйонів, Тайсон сказав: «Досить. На цьому все. Цей хлопець занадто жадібний». Ф'юрі – чемпіон, він нічим не зобов'язаний Джошуа. Ф'юрі та Усик хотіли провести бій. Але нам заважали двоє людей: Вайт судився з WBC, а Ентоні просив дедалі більше грошей».

Наступний бій Тайсон Ф’юрі проведе з обов’язковим претендентом по лінії WBC Ділліаном Вайтом.

Олександр Усик у березні-квітні вийде на ринг в бою-реванші з Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, які гроші пропонували Ентоні Джошуа, щоб він дозволив проведення поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі.