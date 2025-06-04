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Тренерка з РФ стверджує, що українські гімнасти спілкуються з російськими

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тренерка з РФ стверджує, що українські гімнасти спілкуються з російськими
Родіоненко поскаржилася, що «в Україні починають гнобити тих, хто висловлює симпатію Росії»

Родіоненко прокоментувала слова олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики українця Верняєва

Старший тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко стверджує, що українські гімнасти спілкуються з російськими. Про це повідомляє «Главком».

Родіоненко прокоментувала слова олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики українця Олега Верняєва.

Олімпійський чемпіон звернув увагу на те, що серед українських гімнастів є ті, хто добре ставиться до росіян і виступає за їхнє повернення на міжнародні змагання.

«Слова українця Верняєва? Це правда, що окремі українські спортсмени ставляться до Росії добре. Звичайно, є і ті, кому все одно, і ті, хто погано ставиться. У них відразу починають гнобити тих, хто висловлює симпатію Росії. Вони особливо не висловлюються з цього приводу, бо бояться. Навіть у особистих розмовах просять нас не називати їхні імена. Контакт залишається, з тренерами особливо. Я знаю, що і хлопці один з одним спілкуються, але в їхньому випадку дуже обмежено. Зараз спілкування небагато, але це зовсім не говорить про те, що вони проти Росії. Ситуація змушує так поводитися, а ми розуміємо і не засуджуємо», – сказала Родіоненко.

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583
Теги: спортивна гімнастика Олег Верняєв

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