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Ковтун, який відмовився від громадянства України, виграв клубний чемпіонат Італії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ковтун, який відмовився від громадянства України, виграв клубний чемпіонат Італії
Ковтун не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення
фото: AP

Ginnastica Ferrara Ковтуна набрала 237,800 бала, що дозволило їй посісти перше місце

Спортивний гімнаст Ілля Ковтун, який відмовився від українського громадянства, виграв клубний чемпіонат Італії у складі команди Ginnastica Ferrara. Про це повідомляє «Главком».

Фінал клубного чемпіонату Італії зі спортивної гімнастики пройшов у Флоренції. Ginnastica Ferrara Ковтуна набрала 237,800 бала, що дозволило їй посісти перше місце.

Нагадаємо, Ковтун у інтерв'ю хорватським ЗМІ прокоментував своє рішення виступати під прапором Хорватії та поскаржився на українців.

«Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні», – розповів Ковтун.

Він також підтвердив, що не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. 

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

Ковтун, який три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії

Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.

Як повідомлялося, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля Ковтун також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Як повідомляв «Главком», гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева отримали близько 8.5 млн грн з державного бюджету України у 2023-2024 роках.

Зазначається, що в зазначену вище суму входять лише виплати, які гімнаст та його тренерка отримали за здобуті призові місця на міжнародних змаганнях. 

«Сюди (8.5 млн гривень – ред.) не входять їхні зарплати, стипендії і т.д. Також в цю суму не враховані можливі виплати з місцевих бюджетів, спортивних товариств і т.д. Ілля Ковтун, наприклад, донедавна був спортсменом ЦСК Збройних сил України», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.

Теги: спортивна гімнастика Ілля Ковтун

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