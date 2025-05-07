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«Позиція вздовж лінії спортивного фронту». Заяви спортивних чиновників обурили мережу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Позиція вздовж лінії спортивного фронту». Заяви спортивних чиновників обурили мережу
Станіслав Орошкевич: Тепер ми знаємо, чим 24/7 займається ФСБ
зображення: Трибуна

УФГ і Стелла Захарова зробили кілька неоднозначних заяв

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики (УФГ) Стелла Захарова обурила мережу своїми неоднозначними заявами. Про це повідомляє «Главком»

У вівторок, 6 березня, в українській спортивній гімнастиці розгорівся новий скандал. Спортсмени збірної України погрожують бойкотувати чемпіонат Європи, якщо УФГ усуне від керівництва командою головного тренера Геннадія Сартинського.

У відповідь на звернення гімнастів УФГ і Стелла Захарова зробили кілька неоднозначних заяв.

«Ми впевнені що дискредитація особисто мене та УФГ вже не перший раз – це вплив сторонніх людей із запахом російської агентури, які зацікавлені у розвалі не тільки української спортивної гімнастики, а й спорту в Україні в цілому», – йдеться у листі Захарової, який опублікував «Телеграф».

«Фактично, заява про бойкот групи українських гімнастів вказує на намір підбурювачів щодо виникнення такої заяви завдати шкоди інтересам українського спорту і послабити позицію УФГ вздовж лінії спортивного фронту, що є неприпустимим з огляду на війну, що триває», – зазначалося у офіційній заяві УФГ.

Такі заяви спортивних чиновників обурили мережу.

«Тепер ми знаємо, чим 24/7 займається ФСБ, спецназ, Шойгу, Герасімов, особисто Путін з бункера. Розвалюють українську спортивну гімнастику і честь Стелли Захарової!», – пожартував журналіст Станіслав Орошкевич.

Прокоментував скандал і скелетоніст Владислав Гераскевич.

«Вздовж лінії спортивного фронту». Ох і попаяні», – відреагував на словах спортивних чиновників лідер українського скелетону Владислав Гераскевич.

«Послабити позицію УФГ вздовж лінії спортивного фронту». Третя окрема гімнастична імені Стелли Захарової?», – зазначив журналіст сайту Трибуна Володимир Гарець.

Нагадаємо, лідери чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики стверджують, що Українська федерація гімнастики «цілеспрямовано усуває» з посади головного тренера команди Геннадія Сартинського

Гімнасти заявили, що через дії Федерації гімнастики України, вони готові оголосити бойкот чемпіоната Європи.

Українські гімнасти у своїй заяві повідомили, що Українська федерація гімнастики «цілеспрямовано усуває» головного тренера національної команди Геннадія Сартинського від участі у чемпіонаті Європи. Представники збірної України також звинуватили у цьому віцепрезидентку організації Стеллу Захарову.

«Усувають людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди. Це рішення не має жодного спортивного або логічного обґрунтування. Це – особиста помста з боку керівництва Федерації на чолі з Захаровою Стеллою Георгіївною, яка системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини. Ми заявляємо відкрито: без Сартинського Геннадія Людвиговича – ми, члени національної збірної України, відмовляємося брати участь у чемпіонаті Європи. Окремо повідомляємо, що наша команда направить колективне звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва Української федерації гімнастики», – йдеться у зверненні.

Під заявою підписались члени національної збірної України зі спортивної гімнастики Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун та Святослав Швед.

Теги: спортивна гімнастика скандал Стелла Захарова

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