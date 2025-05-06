Українські гімнасти погрожують бойкотувати чемпіонат Європи: що сталося

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться 26-31 травня в німецькому Лейпцигу

Лідери чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики стверджують, що Українська федерація гімнастики «цілеспрямовано усуває» з посади головного тренера команди Геннадія Сартинського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Назара Чепурного

Гімнасти заявили, що через дії Федерації гімнастики України, вони готові оголосити бойкот чемпіоната Європи.

Українські гімнасти у своїй заяві повідомили, що Українська федерація гімнастики «цілеспрямовано усуває» головного тренера національної команди Геннадія Сартинського від участі у чемпіонаті Європи. Представники збірної України також звинуватили у цьому віцепрезидентку організації Стеллу Захарову.

«Усувають людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди. Це рішення не має жодного спортивного або логічного обґрунтування. Це – особиста помста з боку керівництва Федерації на чолі з Захаровою Стеллою Георгіївною, яка системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини. Ми заявляємо відкрито: без Сартинського Геннадія Людвиговича – ми, члени національної збірної України, відмовляємося брати участь у чемпіонаті Європи. Окремо повідомляємо, що наша команда направить колективне звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва Української федерації гімнастики», – йдеться у зверненні.

Під заявою підписались члени національної збірної України зі спортивної гімнастики Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун та Святослав Швед.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться 26-31 травня в німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, Ковтун у інтерв'ю хорватським ЗМІ прокоментував своє рішення виступати під прапором Хорватії та поскаржився на українців.

«Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні», – розповів Ковтун.

Він також підтвердив, що не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою.

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

Ковтун, який три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії.

Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.

Як повідомлялося, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля Ковтун також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Як повідомляв «Главком», гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева отримали близько 8.5 млн грн з державного бюджету України у 2023-2024 роках.

Зазначається, що в зазначену вище суму входять лише виплати, які гімнаст та його тренерка отримали за здобуті призові місця на міжнародних змаганнях.

«Сюди (8.5 млн гривень – ред.) не входять їхні зарплати, стипендії і т.д. Також в цю суму не враховані можливі виплати з місцевих бюджетів, спортивних товариств і т.д. Ілля Ковтун, наприклад, донедавна був спортсменом ЦСК Збройних сил України», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.