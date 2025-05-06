Тренер збірної України зі спортивної гімнастики назвав склад на чемпіонат Європи

Назар Чепурний є одним з лідерів збірної України зі спортивної гімнастики

Чемпіонат Європи-2025 зі спортивної гімнастики відбудеться з 26 по 31 травня в німецькому Лейпцигу

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський назвав склад команди, який обрав для участі у чемпіонаті Європи-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До заявки збірної України на Євро-2025, яку оголосив Сартинський, увійшли п'ять спортсменів, зокрема два призери попередньої континентальної першості: срібний призер в особистому багатоборстві Олег Верняєв та володар бронзи в опорному стрибку Назар Чепурний.

Склад збірної України на чоловіче Євро-2025 зі спортивної гімнастики

Назар Чепурний

Олег Верняєв

Владислав Грико

Стасіс Бутрімас

Дмитро Прудко

Усі пять гімнастів, які назвав Сартинський у складі, заявили про готовність бойкотувати чемпіонат Європи. Українські гімнасти висловили невдоволення рішенням Української федерації відсторонити тренера.

Геннадій Сартинський розповів, що конфлікт між гімнастами та організацією не вплинув на підготовчий процес до чемпіонату Європи:

«Як тренувалися, так і тренуємося до чемпіонату Європи. Тільки я ось це почув [про заяву гімнастів], що далі буде – не знаю, що вони хочуть, що будуть робити [у федерації]. Але ж це не підготовка до Євро, коли кажуть, що у вас це не команда буде».

Чемпіонат Європи-2025 зі спортивної гімнастики відбудеться з 26 по 31 травня в німецькому Лейпцигу.

На турнірі розіграють нагороди в особистому та командному багатоборствах, вправах на шести снарядах. Крім цього, представник чоловічої збірної візьме участь у розіграші медалей в змішаній команді – дисципліні, що дебютуватиме на рівні Євро.