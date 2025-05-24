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Підсанкційний гімнаст Нагорний незаконно відвідав окуповані Донецьк та Маріуполь

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Підсанкційний гімнаст Нагорний незаконно відвідав окуповані Донецьк та Маріуполь
Нагорний потрапив у Донецьк, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни

В окупованому Маріуполі Нагорний взяв участь у пропагандистському заході

Підсанкційний олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики росіянин Микита Нагорний та інша російська олімпійська чемпіонка Владислава Уразова незаконно відвідали окуповані українські міста Донецьк та Маріуполь. Про це повідомляє «Главком».

В окупованому Маріуполі Нагорний взяв участь у пропагандистському заході, який проводила організація «Движение первых».

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Також олімпійська чемпіонка Уразова провела в окупованому Донецьку майстер-клас для юних спортсменів.

Нагорний та Уразова потрапили до окупованої частини Донецької області, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Отже, вони порушили закони України.

Нагадаємо, у лютому цього року Нагорний потрапив під санкції ЄС

Микита Нагорний – заступник голови правління Всеросійського громадсько-державного руху дітей і молоді «Движение первых», колишній керівник молодіжної військово-патріотичної мілітарної організація «Юнармія».

Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв «срібло». У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо росіянин здобув «золото» у командній першості.

Також у своєму активі він має три перемоги на чемпіонатах світу та вісім перемог на чемпіонатах Європи.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: Нікіта Нагорний Донбас Донеччина Маріуполь Донецьк спортивна гімнастика

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