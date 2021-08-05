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    Три українки вийшли у фінал Олімпіади в стрибках у висоту

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    Ярослава Магучіх блискуче пройшла кваліфікацію - Три українки вийшли у фінал Олімпіади в стрибках у висоту
    Ярослава Магучіх блискуче пройшла кваліфікацію
    Фото з відкритих джерел

    Магучіх, Левченко і Геращенко поборються за медалі Ігор у Токіо

    Одразу три українські легкоатлетки пройшли олімпійську кваліфікацію в стрибках у висоту. Найкраще виступила одна з головних претенденток на перемогу Ярослава Магучіх. Планку на 1,90 метра вона взяла з другого разу, а решту спроб виконала бездоганно. Юлія Левченко та Ірина Геращенко взяли необхідні 1,95 метра з третьої спроби. У фіналі стрибатимуть 14 спортсменок.

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    Фінал відбудеться в суботу, 7 серпня, о 13:35 за Києвом. У фіналі виступатимуть 14 спортсменок.

    Раніше бронзову нагороду виборола Людина Лузан у веслуванні на каное. Це – дванадцята медаль українців у Токіо.

    В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.

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    Теги: Олімпіада Юлія Левченко Ярослава Магучих Ірина Геращенко (легкоатлетка)
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    Три українки вийшли у фінал Олімпіади в стрибках у висоту