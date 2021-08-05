Три українки вийшли у фінал Олімпіади в стрибках у висоту

Магучіх, Левченко і Геращенко поборються за медалі Ігор у Токіо

Одразу три українські легкоатлетки пройшли олімпійську кваліфікацію в стрибках у висоту. Найкраще виступила одна з головних претенденток на перемогу Ярослава Магучіх. Планку на 1,90 метра вона взяла з другого разу, а решту спроб виконала бездоганно. Юлія Левченко та Ірина Геращенко взяли необхідні 1,95 метра з третьої спроби. У фіналі стрибатимуть 14 спортсменок.

Фінал відбудеться в суботу, 7 серпня, о 13:35 за Києвом. У фіналі виступатимуть 14 спортсменок.

Раніше бронзову нагороду виборола Людина Лузан у веслуванні на каное. Це – дванадцята медаль українців у Токіо.

В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.