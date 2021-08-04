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    Українські майстрині артистичного плавання прокоментували історичний успіх на Олімпіаді

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    Український дует виграв перші в історії країни медалі в синхронному плаванні - Українські майстрині артистичного плавання прокоментували історичний успіх на Олімпіаді
    Український дует виграв перші в історії країни медалі в синхронному плаванні
    Фото з відкритих джерел

    Анастасія Савчук і Марта Федіна здобули бронзові нагороди на Іграх у Токіо

    З 2000 року наші представниці артистичного плавання виступають на Олімпійських іграх. У Ріо-2016, коли вперше українська збірна була представлена у двох видах – дуеті та групі, дівчата зупинилися за крок від п'єдесталу. Але цьогоріч мрію вдалося здійснити: Марта Федіна та Анастасія Савчук приносять історичну олімпійську бронзу Україні!

    За підсумками двох програм, технічної та довільної, український дует набрав 189,4620 бали й став бронзовим призером Токіо-2020.

    «Хіба можна передати словами те, що на серці, коли ти отримуєш першу олімпійську медаль. Відчуваємо, що ми зробили історію. Ще навіть не усвідомлюємо, адже у нас попереду група. Сподіваємося, що ми зарядили всіх наших дівчат на боротьбу», – сказали дівчата після нагородження.

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    Сьогодні золоту медаль виграв Жан Беленюк, а срібну нагороду приніс нашій команді Парвіз Насібов. У фінальній сутичці він поступився іранцю Мохаммаду Гераї.

    Раніше срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке. В активі Михайла також бронзова нагорода на дистанції 800 метрів.

    Наші спортсмени виграли також шість бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна з борчинею Аллою Черкасовою.

    Гарантував собі медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу.

    Теги: Олімпіада
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    Українські майстрині артистичного плавання прокоментували історичний успіх на Олімпіаді