Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 5 серпня

У четвер, 5 серпня, стрибатиме претендентка на нагороду Ярослава Магучіх

Півфінальний поєдинок проведе претендент на «золото» боксер Олександр Хижняк

У тринадцятий день Олімпійських ігор Україну представлятимуть вісім спортсменів. За медалі поборються Марина Килипко (стрибки з жердиною), Олександр Хижняк (бокс), Людмила Лузан (веслування на каное), Іван Лосев, Едуард Забуженко (обидва – спортивна ходьба), Анжеліка Терлюга (карате), Марія Повх, Юлія Юрійчук (обидві - веслування на байдарках)

Розклад виступів українців на Олімпіаді 5 серпня

03:10. Легка атлетика: стрибки у висоту. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко (кваліфкація)

03:44. Веслування на каное. Людмила Лузан (півфінал, 200 метрів, одиночка)

04:05. Веслування на байдарках. Марія Повх, Юлія Юрійчук (півфінал, 500 метрів, одиночка)

Не раніше 05:35. Вільна боротьба. Василь Михайлов (відбірні сутички, до 74 кг)

Не раніше 05:45. Вільна боротьба. Олександр Хоцянівський (відбірні сутички, до 125 кг)

09:03. Бокс. Олександр Хижняк (півфінал, до 75 кг)

10:30. П'ятиборство. Павло Тимощенко (фехтування)

10:06. Велоспорт. Олена Старікова (чвертьфінал, кейрін)

10:16. Велоспорт. Любов Басова (чвертьфінал, кейрін)

10:30. Легка атлетика: спортивна ходьба. Іван Лосєв, Едуард Забуженко (фінал, 20 км)

Не раніше 11:30. Карате. Анжеліка Терлюга (відбірні раунди і фінали)

13:00. Легка атлетика: стрибки з жердиною. Марина Килипко (фінал)

13:37. Легка атлетика: естафета 4х400 (півфінал). Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Вікторія Ткачук, Анна Рижикова.