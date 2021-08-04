Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 5 серпня
Півфінальний поєдинок проведе претендент на «золото» боксер Олександр Хижняк
У тринадцятий день Олімпійських ігор Україну представлятимуть вісім спортсменів. За медалі поборються Марина Килипко (стрибки з жердиною), Олександр Хижняк (бокс), Людмила Лузан (веслування на каное), Іван Лосев, Едуард Забуженко (обидва – спортивна ходьба), Анжеліка Терлюга (карате), Марія Повх, Юлія Юрійчук (обидві - веслування на байдарках)
Розклад виступів українців на Олімпіаді 5 серпня
03:10. Легка атлетика: стрибки у висоту. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко (кваліфкація)
03:44. Веслування на каное. Людмила Лузан (півфінал, 200 метрів, одиночка)
04:05. Веслування на байдарках. Марія Повх, Юлія Юрійчук (півфінал, 500 метрів, одиночка)
Не раніше 05:35. Вільна боротьба. Василь Михайлов (відбірні сутички, до 74 кг)
Не раніше 05:45. Вільна боротьба. Олександр Хоцянівський (відбірні сутички, до 125 кг)
09:03. Бокс. Олександр Хижняк (півфінал, до 75 кг)
10:30. П'ятиборство. Павло Тимощенко (фехтування)
10:06. Велоспорт. Олена Старікова (чвертьфінал, кейрін)
10:16. Велоспорт. Любов Басова (чвертьфінал, кейрін)
10:30. Легка атлетика: спортивна ходьба. Іван Лосєв, Едуард Забуженко (фінал, 20 км)
Не раніше 11:30. Карате. Анжеліка Терлюга (відбірні раунди і фінали)
13:00. Легка атлетика: стрибки з жердиною. Марина Килипко (фінал)
13:37. Легка атлетика: естафета 4х400 (півфінал). Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Вікторія Ткачук, Анна Рижикова.
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