Медальний залік Олімпіади після змагань 4 серпня
Парвіз Насібов виборов срібну нагороду
Фото з відкритих джерел
Збірна України піднялася на 37 загальнокомандне місце
Сьогодні збірна України здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.
Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.
Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко.