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    Медальний залік Олімпіади після змагань 4 серпня

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    Парвіз Насібов виборов срібну нагороду - Медальний залік Олімпіади після змагань 4 серпня
    Парвіз Насібов виборов срібну нагороду
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України піднялася на 37 загальнокомандне місце

    Сьогодні збірна України здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

    Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

    Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко.

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    Теги: Олімпіада
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    Медальний залік Олімпіади після змагань 4 серпня