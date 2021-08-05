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    Україна виграла дванадцяту медаль Олімпіади

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    Людмила Лузан здобула бронзову нагороду - Україна виграла дванадцяту медаль Олімпіади
    Людмила Лузан здобула бронзову нагороду
    Фото з відкритих джерел

    Людмила Лузан здобула нагороду у веслуванні на каное

    Каноїстка Людмила Лузан принесла в скарбничку збірної України дванадцяту медаль. На дистанції 200 метрів вона прийшла третьою, поступившись срібній призерці з Канади 0,248 секунди і переможниці, американці Невін Харрісон трохи більше секунди.

    Зазначимо, що Лузан пройшла у фінал з найкращим часом.

    Таким чином, в активі українців уже 12 медалей Ігор у Токіо. Це на одну більше, ніж було в Ріо-2016.

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    Учора, 4 серпня, збірна України здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

    Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

    Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко.

    В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.

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    Теги: Олімпіада
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    Україна виграла дванадцяту медаль Олімпіади