Україна виграла дванадцяту медаль Олімпіади

Людмила Лузан здобула нагороду у веслуванні на каное

Каноїстка Людмила Лузан принесла в скарбничку збірної України дванадцяту медаль. На дистанції 200 метрів вона прийшла третьою, поступившись срібній призерці з Канади 0,248 секунди і переможниці, американці Невін Харрісон трохи більше секунди.

Зазначимо, що Лузан пройшла у фінал з найкращим часом.

Таким чином, в активі українців уже 12 медалей Ігор у Токіо. Це на одну більше, ніж було в Ріо-2016.

Учора, 4 серпня, збірна України здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко.

В медальному заліку наша команда піднялася на 37 місце.