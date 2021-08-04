Золота медаль Беленюка, конфіскація «євроблях» та нова посада Найєма. Головне за 4 серпня

«Главком» зібрав головні новини за 4 серпня

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв фінальну сутичку в угорця Віктора Льорінця з рахунком 5:1 і піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу на Олімпіаді в Токіо.

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Відбулася перша репетиція парадних розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Президент Володимир Зеленський своїми указами призначив цілу низку послів України.

Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день

П'ятого серпня наша олімпійська команда здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної.

Ще один борець, Парвіз Насібов, став другим. Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко. В поєдинку за третє місце вона здолала представницю Латвії Анастасію Григор'єву.

Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Тарас Безпалий повідомив, що суд частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний (з 23:00 до 06:00). Також суд постановив зняти з Кузьменко електронний браслет.

27 липня Шевченківський районний суд міста Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу.

Військові провели першу репетицію параду до Дня Незалежності

У вівторок, 3 серпня, відбулася перша репетиція парадних розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Передбачається, що цьогоріч парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Основною відмінністю стало те, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10-15 см.

Послали так послали. Що стоїть за змінами у нашому дипкорпусі?

Днями президент Володимир Зеленський своїми указами призначив цілу низку послів України. Нові дипломати прїхали до Австрії, Індонезії, Об’єднаній Республіці Танзанія та Туреччині. Також було визначено Голову Місії України при НАТО.

Василя Химинця, який обіймав посаду директора першого європейського департаменту Міністерства закордонних справ України, призначено послом України в Австрії.

Радника-посланника посольства України в Китаї з 2011 року Василя Гамяніна призначено надзвичайним і повноважним послом України в Індонезії.

Андрія Праведника, який із вересня 2018 року перебував на посаді посла України в Кенії за сумісництвом призначено главою дипломатичної місії України в Об’єднаній Республіці Танзанія.

Звичайно, найбільш резонансним стало призначення президентом Зеленським голови Місії України при НАТО. По-перше, цим указом було заповнено вакансію, яка була вільною з 2019 року. І по-друге, в Місію вперше очолила жінка – колишня посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко.

Затверджено важливий документ, що має зупинити руйнування Києва забудовниками

Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило історико-архітектурний опорний план Києва.

Слід зазначити, що Інститут генерального плану міста розробляв цей документ майже 12 років – з 2009-го.

Історико-архітектурний опорний план – це документ, який береться за основу при розробленні проєкту генерального плану.

Водночас краєзнавець Георгій Могильний зазначив, що історико-архітектурний опорний план Києва може затвердити виключно Київрада у складі Генплану чи проєкту внесення змін у Генплан.

Уряд призначив Найєма заступником міністра інфраструктури

Кабінет міністрів призначив Мустафу Масі Найєма на посаду заступника міністра інфраструктури.

Народний депутат Верховної Ради 8 скликання Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора державного концерну «Укрборонпром» у листопаді 2019 року. Він відповідав за напрямок зв’язків з органами державної влади, а також з профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

Новоспечений заступник міністра Мустафа Найєм втрапив у конфуз.

В Україні почали конфісковувати «євробляхи». У кого можуть відібрати автомобіль?

Автомобілі на європейській реєстрації почали конфісковувати просто на митних постах.

Перед тим як заганяти авто в зону митного контролю, обов'язково потрібно перевірити авто за всіма можливими (митним, поліцейським, судовим, міжнародним тощо) базами. Потрібно знати, хто і коли завозив авто, через який пункт – останнє теж важливо, оскільки авто з РФ зараз не розмитнюють.

Більш детально про пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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