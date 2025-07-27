Росіянин Олег Костін не зміг вийти до півфіналу

Російський плавець Олег Костін розкритикував свій виступ на 50-метрівці батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі. Про це повідомляє «Главком».

Росіянин не зміг вийти до півфіналу, посівши 19-те місце з результатом 23,34 секунди.

«Дистанція сама сподобалася. Коли глянув на табло і побачив свою позицію… Ну, зрозумів одразу, що це – дупа. Тут особливо нема чого відчувати, все зрозуміло. Щільність результатів зросла дуже. Якщо раніше, років шість тому, 16 місце закривалося на 23,3-23,4 секунди, то зараз з таким результатом ти вже на п'ять-сім місць нижче, на 20-му. Із 23 секунд вийшли майже 10 людей – це дуже серйозно. Емоції нормальні. Не можу сказати, що все було ідеально за відчуттями, але загалом нормально. Мабуть, перший день він завжди важкий. Не можу сказати, що прямо був кураж, не вдалося його спіймати. В ідеалі б стартувати другого-третього дня, коли вже бачиш обстановку, атмосферу, звикаєш. А тут все швидко», – заявив Костін.

Нагадаємо, український коментатор ресурсу Base of Ukrainian Sports жорстко пройшовся по російських шаблістках, які підтримують війну, але буле допущені до участі у чемпіонаті світу.

Експерт ресурсу Base of Ukrainian Sports коментував поєдинок прихильниці диктатора Володимира Путіна Софії Великої.

«Софію Велику, таку славетну чемпіонку, Поліна Касперович розбирає на шматки – 5:1. Ганебний матч від Великої. Ми вітаємо її з цим ганебним матчем. Бажаємо їй ще кілька таких матчів провести. Російських шаблісток я ніколи не міг переварювати. Для мене це нічний жах був. Мені дуже приємно дивитися, як вони програють. Мені нецікаво, хто така Велика. Вона представляє країну, яка напала на нашу країну. Я бажаю їм поразок чи ще чогось, щоб вони забралися з чемпіонату світу», – заявив експерт.

Як повідомлялося, дворазові олімпійські чемпіонки з фехтування росіянки Софія Велика та Яна Єгорян увійшли до переліку учасників чемпіонату світу.

Велика та Єгорян виступають у змаганнях з фехтування на шаблях.

Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році.

«Для мене велика честь бути причетною не лише до історії нашої країни, а й загалом до світової історії. З Володимиром Володимировичем пов'язані всі мої спортивні роки, ми з ним одночасно, виходить, розпочали діяльність. Поки він керував країною, я досягала своїх спортивних висот. Завдяки підтримці Володимира Володимировича, спорт у нашій країні розвивається, створюються нові центри, нова інфраструктура. Президент намагається зробити спорт масовим, доступним для всіх верств населення», – стверджувала у 2024 році Велика.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.

Чемпіонат світу з фехтування пройде у Тбілісі (Грузія) з 22 по 30 липня. Російські спортсмени виступлять у нейтральному статусі.