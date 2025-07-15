«Зателефонуйте Путіну». Генсек НАТО звернувся до ключових економічних партнерів Росії

Трамп пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 100% проти торгових партнерів РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лідерам Китаю, Індії та Бразилії варто зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну та закликати його до перемир'я, якщо вони бажають уникнути вторинних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

«Це важливо. Тож сьогодні, якщо ви перебуваєте в Пекіні, Делі чи Бразилії і знаєте, що це наближається, вам, можливо, варто зателефонувати Путіну і сказати: «Привіт, друже, ми все ще купуємо у вас товари, але ви маєте серйозно поставитися до переговорів про перемир'я чи мирну угоду, інакше ми зазнаємо вторинних санкцій», – каже він.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував підхід Росії до мирних переговорів із Україною, заявивши, що Москва уникає реального діалогу. За словами Рютте, Росія не демонструє готовності до змістовних перемовин, а очільник її делегації Володимир Мединський замість конструктивного діалогу читає «лекції з історії».

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 100% проти торгових партнерів Росії, якщо протягом найближчих 50 днів не буде досягнуто угоди про мир в Україні. Вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.

До слова, лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн призупинив просування законопроєкту, який передбачає санкції проти Росії та її союзників.