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Харькова відмовилася робити фото з російським військовим після перемоги на чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Харькова відмовилася робити фото з російським військовим після перемоги на чемпіонаті світу
Харькова (четверта ліворуч) відмовилася робити світлину з російським військовим та залишила подіум

Харькова сьогодні, 23 липня, сенсаційно здобула золото чемпіонату світу з фехтування

Українська шпажистка Влада Харькова після перемоги на чемпіонаті світу відмовилася робити фото з російським військовим Кирилом Бородачовим. Про це повідомляє «Главком».

Рапірист Бородачов, який є російським військовим та членом військового клубу ЦСКА, здобув срібло чемпіонату світу. Під час церемонії нагородження призери чоловічої рапіри та жіночої шпаги робили спільне фото. Однак, Харькова відмовилася робити світлину з російським військовим та залишила подіум.

Харькова сьогодні, 23 липня, сенсаційно здобула золото чемпіонату світу з фехтування.

У фіналі українка у напруженому поєдинку з рахунком 15-14 здолала олімпійську чемпіонку Катріну Лехіс.

Ця нагорода стала першою для України на світовій першості, яка триває у Тбілісі (Грузія).

У 1/2 фіналу українка Харькова теж з рахунком 15-14 здолала першого номера світового рейтингу та чемпіонку світу 2022 року Се Ру Сонг.

Нагадаємо, Харькова провела чудовий змагальний день і дісталася до півфіналу, гарантувавши собі щонайменше бронзу світової першості.

Сьогодні на шляху до півфіналу чемпіонка Європи-2022 здолала у непростих матчах Фіону Гатц, Джулію Карон, Бланку Віраг Надь та Елоїз Ванриссель.

Як повідомлялося, Україна здобула перше золото на XVIIІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Плавець Макар Яхно переміг на дистанції 1500 метрів вільним стилем з результатом 15:45.60. Українець лідирував з перших метрів запливу і до фінішу, випередивши срібного призера з Ізраїлю на 5 сек.

Загалом у збірної України в активі три нагороди за перші два дні змагань на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є.

До слова, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».

Теги: Фехтування спорт росія

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