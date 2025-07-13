КНДР відправила Путіну 12 млн снарядів калібру 152 мм – розвідка

Північна Корея продовжує постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки її війни проти України

Північна Корея передала РФ 12 млн снарядів 152-мм калібру – розвідка Південної Кореї

Північна Корея продовжує активно постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки війни проти України. За даними військових розвідувальних служб Південної Кореї, КНДР передала РФ понад 12 млн пострілів калібру 152 мм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Як зазначає видання, Північна Корея надала близько 28 тис контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами. Цю інформацію оприлюднило Управління оборонної розвідки (DIA) при Міністерстві оборони Південної Кореї у звіті, поданому законодавцю головної опозиційної партії.

«Якщо розраховувати з урахуванням окремих снарядів калібру 152 мм, (кількість поставлених снарядів) передбачається на рівні понад 12 мільйонів», – заявило DIA.

Крім того, з жовтня минулого року Північна Корея надала Росії звичайну зброю та близько 13 тис військовослужбовців для підтримки військових зусиль Москви. Розвідувальне агентство Сеула наприкінці червня повідомило, що Північна Корея, ймовірно, направить додаткові війська до Росії в липні або серпні. За даними російських ЗМІ, КНДР планує відправити до Курська 5 тис військових будівельників та 1 тис саперів для підтримки зусиль з відбудови.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин підтвердив «беззастережну» підтримку Росії у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Офіційне північнокорейське телеграфне агентство ЦТАК поширило своє комюніке про зустріч лідера країни Кім Чен Ина з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Зокрема, у ньому йдеться, що Кім підтвердив «беззастережну підтримку» дій Москви у війні проти України.

До слова, очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який напередодні, 11 липня, прибув до Північної Кореї в рамках офіційного візиту, натякнув на можливу участь військ цієї країни у подальших бойових діях у війні проти України. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі із главою зовнішньополітичного відомства КНДР Цой Сон Хі, передає «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Сергій Лавров у своїй відповіді згадав про угоду, яку підписали Путін та Кім Чен Ин влітку 2024 року і яка передбачає військову допомогу у разі нападу на одну із сторін. За його словами, відправлення північнокорейських військ до Курської області було ініціативою лідера КНДР.