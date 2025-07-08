Велика виступить у змаганнях з фехтування на шаблях

Чемпіонат світу з фехтування пройде у Тбілісі (Грузія) з 22 по 30 липня

Дворазові олімпійські чемпіонки з фехтування росіянки Софія Велика та Яна Єгорян увійшли до переліку учасників чемпіонату світу. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Велика та Єгорян виступлять у змаганнях з фехтування на шаблях.

Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році.

«Для мене велика честь бути причетною не лише до історії нашої країни, а й загалом до світової історії. З Володимиром Володимировичем пов'язані всі мої спортивні роки, ми з ним одночасно, виходить, розпочали діяльність. Поки він керував країною, я досягала своїх спортивних висот. Завдяки підтримці Володимира Володимировича, спорт у нашій країні розвивається, створюються нові центри, нова інфраструктура. Президент намагається зробити спорт масовим, доступним для всіх верств населення», – стверджувала у 2024 році Велика.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.

Чемпіонат світу з фехтування пройде у Тбілісі (Грузія) з 22 по 30 липня. Російські спортсмени виступлять у нейтральному статусі.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.