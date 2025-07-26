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«Ганебний матч від Великої». Український коментатор жорстко пройшовся по російських шаблістках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Ганебний матч від Великої». Український коментатор жорстко пройшовся по російських шаблістках
Велика є давньою прихильницею диктатора Путіна

Велика була довіреною особою диктатора Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році

Український коментатор ресурсу Base of Ukrainian Sports жорстко пройшовся по російських шаблістках, які підтримують війну, але буле допущені до участі у чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

Експерт ресурсу Base of Ukrainian Sports коментував поєдинок прихильниці диктатора Володимира Путіна Софії Великої.

«Софію Велику, так славетну чемпіонку, Поліна Касперович розбирає на шматки – 5:1. Ганебний матч від Великої. Ми вітаємо її з цим ганебним матчем. Бажаємо їй ще кілька таких матчів провести. Російських шаблісток я ніколи не міг переварювати. Для мене це нічний жах був. Мені дуже приємно дивитися, як вони програють. Мені нецікаво, хто така Велика. Вона представляє країну, яка напала на нашу країну. Я бажаю їм поразок чи ще чогось, щоб вони забралися з чемпіонату світу», – заявив експерт.

Нагадаємо, дворазові олімпійські чемпіонки з фехтування росіянки Софія Велика та Яна Єгорян увійшли до переліку учасників чемпіонату світу.

Велика та Єгорян виступають у змаганнях з фехтування на шаблях.

Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році.

«Для мене велика честь бути причетною не лише до історії нашої країни, а й загалом до світової історії. З Володимиром Володимировичем пов'язані всі мої спортивні роки, ми з ним одночасно, виходить, розпочали діяльність. Поки він керував країною, я досягала своїх спортивних висот. Завдяки підтримці Володимира Володимировича, спорт у нашій країні розвивається, створюються нові центри, нова інфраструктура. Президент намагається зробити спорт масовим, доступним для всіх верств населення», – стверджувала у 2024 році Велика.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.

Чемпіонат світу з фехтування пройде у Тбілісі (Грузія) з 22 по 30 липня. Російські спортсмени виступлять у нейтральному статусі.

Теги: Софья Вєлікая Фехтування спорт

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