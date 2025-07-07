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ЦПД: Повідомлення про збій на Південноукраїнській АЕС – фейк росіян

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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ЦПД: Повідомлення про збій на Південноукраїнській АЕС – фейк росіян
Центр протидії дезінформації спростував фейки російської пропаганди
фото: ЦПД

Станція працює у звичному режимі, а інформація про збій – вигадка російської пропаганди

Повідомлення про нібито аварійний збій на Південноукраїнській атомній електростанції, який міг призвести до катастрофи, є фейком. Про це заявив Центр протидії дезінформації, передає «Главком».

«У медіа поширюється дезінформація, нібито Київ «приховав аварійний збій» на Південноукраїнській атомній електростанції, який міг призвести до катастрофи. Це повідомлення активно ретранслює кремлівська пропаганда», – повідомили у ЦПД.

Зазначається, що після верифікації інформації в НАЕК «Енергоатом» було встановлено: «Ці твердження не відповідають дійсності. Південноукраїнська АЕС працює у звичному режимі, що підтверджується звітами МАГАТЕ. У звіті від 4 липня згадується лише про аварійне відключення лінії електропередач на Запорізькій АЕС внаслідок обстрілів. Також у звіті від 1 липня йдеться про атаки дронів навколо та поблизу атомних станцій, зокрема й Південноукраїнської АЕС».

У ЦПД додали: «Заяви про нібито «приховування» інформації щодо ситуації на Південноукраїнській АЕС не мають нічого спільного з реальністю. Усі ядерні об’єкти України перебувають під постійним контролем інспекторів МАГАТЕ, які мають доступ до всіх АЕС і регулярно звітують про ситуацію на станціях».

За наведеною інформацією, російська пропаганда використовує подібну дезінформацію для дискредитації української енергетичної безпеки та спроб викликати паніку серед населення.

Раніше «Главком» повідомляв, що інформація про нібито обдурених ізраїльтян на $80 млн українськими шахраями є фейком, спрямованим на дискредитацію України та розпалювання антиукраїнських настроїв за кордоном. Про це свідчать дані, що спростовують поширений у ворожих Telegram-каналах відеоролик, інформував Центр протидії дезінформації (ЦПД). 

Також «Главком» сповіщав, що поширення інформації про нібито ухвалену Верховною Радою постанову щодо одноразової виплати у 24 тис. грн українцям, які не виїжджали за кордон після 24 лютого 2022 року, є фейком. Про це повідомляв Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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Теги: Україна росія пропаганда Центр протидії дезінформації

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