Український нападник забив перший гол у чемпіонаті Бельгії (відео)



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Олександр Філіпов забив у третьому матчі за новий клуб Світлина - ФК «Сент-Трюйден»

Команда Олександра Філіпова програла з тенісним рахунком

Український нападник Олександр Філіпов, який влітку перебрався із чернігівської «Десни» в клуб бельгійського чемпіонату «Сент-Трюйден», забив свій перший м’яч у складі нового колективу.

Команда Олександра у рамках дев’ятого туру Ліги Жюпіле програла «Беєрсхоту» з тенісним рахунком 3:6. Причому п’ять м’ячів господарі забили ще до 40-х хвилини – дублі на рахунку Рафаеля Гольцгаузера і Таріка Тіссудалі, ще один гол провів Льоріс Броньо. За рахунку 0:5 Філіпов відзначився, отримавши довгий пас із власної половини. Українець виграв в оборонця швидкістю і перекинув м’яч голкіперові над головою.

Після перерви японець Юма Судзукі допоміг «Сент-Трюйдену» скоротити рахунок до 2:5, але невдовзі Ісмаїла Кулібалі відзначився вшосте. Остаточний підсумок встановив Дюкенс Назон – перемога «Беєрсхота» 3:6.

Зауважимо, що для Олександра Філіпова цей матч був третім у Лізі Жюпіле.

Забив у цьому турі ще один українець Роман Яремчук із «Ґента». Як і у випадку з Філіповим, його м’яч не допоміг команді здобути бодай очко. На 64-й хвилині Роман реалізував пенальті і скоротив відставання у виїзній грі зі «Серкль Брюґґе» до 2:3. Однак у кінцівці гри, коли Ґент» розкрився, у його ворота влетіло ще два м’ячі – поразка 2:5. Додамо, що так само як Яремчук, усі 90 хвилин у складі невдах провів центральний оборонець Ігор Пластун. А Роман Безус вийшов на заміну на 62-й хвилині.

Наразі в Лізі Жюпіле двовладдя – по 19 очок набрали «Брюґґе» українця Едуарда Соболя і «Шарлеруа». Але останні мають гру в запасі. Беєрсхот» третій – 18 очок. Стільки ж у льєжського «Стандарда». «Серкль Брюґґе» з 15-ма очками п’ятий. «Ґент» має дев’ять очок і йде 12-м. «Сент-Трюйден», безвиграшна серія якого складає вісім матчів, з шістьма очками іде третім з кінця, 16-м.