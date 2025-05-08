Євросоюз передав Україні €1 млрд від заморожених активів РФ – Шмигаль

Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії

Шмигаль: Цей транш – частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю

Україна отримала від Європейського Союзу транш на €1 млрд, забезпечений доходами від знерухомлених активів Центробанку Росії. Як передає «Главком», про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ці фінанси спрямують на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення держави.

«Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок – повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії», – додав Шмигаль.

Як відомо, Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) – це програма позики під керівництвом країн «Великої сімки». Загалом партнери пообіцяли надати Україні близько $50 млрд. Вони будуть обслуговуватися та погашатися коштом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що перебувають у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

До слова, станом на 1 травня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,68 млрд. У квітні вони зросли на 10,2%. Як передає «Главком», про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку.

Нагадаємо, Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 ERA. Отримані кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, підуть на пріоритетні потреби державного бюджету.

Як відомо, Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії. Тим часом Росія назвала це «крадіжкою».

Раніше лідери держав ЄС погодили виділити Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Тим часом Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.

До слова, упродовж 2022-2024 років США надали Україні понад $30 млрд прямої бюджетної підтримки. Ці кошти були використані відповідно до укладених угод.