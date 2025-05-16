Почались перемовини між делегаціями України та РФ (оновлено)

Перемовини триватимуть у Стамбулі на території палацу Долмабахче

У Стамбулі завершилися переговори США, Туреччини та України. Після них розпочалася зустріч російської, української та турецької делегацій. Про це пише «Главком», посилаючись на турецькі та росЗМІ.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виступив з вітальною промовою перед зустріччю російської та української делегацій у Стамбулі.

«Ми раді вітати обидві сторони у Стамбулі. Це перша зустріч між нами з березня 2022 року. Ця зустріч визначить майбутню зустріч лідерів двох країн. Делегації Росії та України самі визначатимуть, який шлях вони оберуть для вирішення конфлікту», – сказав Фідан. Після слів дипломата зустріч продовжилася за зачиненими дверима.

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Раніше стало відомо, що російська делегація прибула до палацу, де пройдуть переговори. Вона спізнилася на 13 хвилин.Також російська сторона виступила проти участі у зустрічі представників США.

Напередодні перемовин Умєров окреслив переговорну позицію України: «Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою «всіх на всіх», – заявив міністр оборони.

Як пишуть росЗМІ, голава російської делегації на переговорах з Україною, помічник російського диктатора Володимир Мединський зустрівся з представником США перед початком російсько-українських переговорів.

«Мединський зустрівся перед початком прямих російсько-українських переговорів із представником США», – пишуть журналісти, не уточнивши візаві Мединського.

Слід зазначити, що раніше газета The Guardian повідомляла, що Сполучені Штати в наступному раунді контактів між Росією та Україною представлятиме Майкл Антон, директор Державного департаменту з питань політичного планування. Проте потім журналістам BBC стало відомо, що Майкл Антон зустрінеться з росіянами в Стамбулі, однак не буде присутній на переговорах з Україною

«Американський чиновник Майкл Антон – старший помічник Рубіо – не буде на зустрічі Росія-Україна-Туреччина в обідній час. Спочатку він окремо зустрінеться з Мединським із російської делегації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі відбулась тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.