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Трофей Яремчука та асист Циганкова. Як минув вікенд для легіонерів збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Трофей Яремчука та асист Циганкова. Як минув вікенд для легіонерів збірної України
Яремчук забив гол у фіналі Кубка Греції

«Олімпіакос» Романа Яремчука виграв Кубок Греції

Минулого ігрового вікенду на поле у складах своїх клубів виходило семеро з 11 легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 17 травня у фіналі Кубку Греції «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 71-й хвилині, жовта картка, гол) здолав на афінському Олімпійському стадіоні ОФІ – 2:0.

«Вони тебе ховають, а ти – здіймаєш трофеї над головою. Скільки разів намагалися списати? Скільки разів чекали, що ти зламаєшся, здуєшся, зникнеш? Але ти не лише встаєш. Ти береш своє. З гордо піднятою головою. З руками, в яких сила. У яких історія кожного болю, кожного падіння і кожної перемоги. Нехай кажуть. Нехай пробують ще. У тебе на це лише одна реакція: трофеї над головою», – написав Яремчук на своїй сторінці в Instagram.

У заключному турі португальської Прімейри-2024/2025 «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) на виїзді розійшлася миром із «Брагою» (1:1).

У неділю, 18 травня в МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч) удома зіграв унічию з «Ванкувер Вайткепс» (0:0).

У межах 37-го туру англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) переміг у Ліверпулі «Саутгемптон» (2:0), а «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 75-й хвилині) поступився на своєму стадіоні «Фулгему» (2:3).

У 37-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 87-й хвилині, результативна передача) на чужому полі програла «Реал Сосьєдад» (2:3), а «Реал» Андрія Луніна (повний матч) також на виїзді здолав «Севілью» (2:0).

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Теги: Роман Яремчук Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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