Foreign Policy пояснив, чому Росія не може здолати Україну

Після трьох років повномасштабної війни Росія досі не змогла здолати Україну і не наблизилася до перемоги. Причина цього криється не лише у стійкості, а й у здатності українців швидко адаптуватися та знаходити нестандартні рішення, пишуть у Foreign Policy

Після трьох років повномасштабного вторгнення, Росія так і не змогла підкорити Україну. Навпаки – наразі ворог ще далі від своєї мети, ніж у 2022 році. Однією з головних причин цього є здатність українців швидко адаптуватися до нових викликів. Про це йдеться у матеріалі журналіста Крістіана Керіла для Foreign Policy, передає «Главком».

Керіл звертає увагу на те, що, незважаючи на чисельну та технічну перевагу російської армії, Україна продовжує ефективно оборонятися. Він підкреслює: українці щоразу знаходять нестандартні рішення у відповідь на кожен російський наступ.

Так, журналіст нагадав ситуацію восени 2022 року, коли Росія почала масово запускати дрони-камікадзе типу «шахед». Через їхню низьку висоту польоту звичні радари не могли вчасно фіксувати загрозу. Втім, два українські інженери оперативно запропонували просту й ефективну систему протидії: мережу із 9500 мікрофонів, розміщених на стовпах висотою 2 м.

Ці мікрофони підключені до мобільних телефонів і здатні вловлювати звук ворожих дронів, передаючи дані до єдиного центру. Вартість одного такого пристрою – менше $500, а вся система, яку назвали «Небесна фортеця», обійшлася значно дешевше за одну пару ракет Patriot.

Автор наголошує, що здатність швидко реагувати та імпровізувати стала ключем до стійкості України. Він називає це явище «плоскою війною» – філософією, що ігнорує застарілу централізовану ієрархію і передає повноваження напряму тим, хто перебуває на передовій.

Зокрема, важливі військові рішення нерідко ухвалюють не у верхах, а на рівні бригад. Підрозділи можуть самостійно формувати завдання та контактувати з виробниками зброї, минаючи довгі бюрократичні ланцюги.

Крістіан Керіл згадав також операцію СБУ «Павутина», під час якої було використано дрони вартістю кількасот доларів для знищення техніки вартістю у мільйони. Така стратегія не лише ефективна, а й вкрай економна.

Це, за словами журналіста, не просто вимушена реакція на обмежені ресурси, а усвідомлений вибір. Україна поступово відмовляється від радянських принципів управління на користь гнучкої децентралізації.

Український досвід вже привернув увагу інших держав. У США, зокрема, Пентагон запустив програму «Реплікатор» – ініціативу з масового виробництва недорогих дронів у співпраці з приватними компаніями. На думку експертів, така програма значною мірою була натхненна саме українським підходом до ведення війни.

За словами Джойс Хакме, заступниці директора програми міжнародної безпеки в Chatham House, справжня перевага України – не окремі технології, а здатність постійно випереджати противника у циклі інновацій.

Раніше ми писали, що американські військові активно вивчають нові методи ведення бойових дій, зосереджуючи увагу на використанні безпілотників у контексті війни в Україні. Про це 24 травня заявив Дональд Трамп під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті, повідомляє «Главком».

Президент США наголосив, що сучасний військовий фах стрімко еволюціонує, і яскравим прикладом цього є збройний конфлікт між Росією та Україною.

«Хочете – вірте, хочете – ні, але ви пов’язані з професією, яка змінюється так само стрімко, як і сама війна... На жаль, ми це бачимо на прикладі ситуації між Росією та Україною», – зазначив Трамп.