РФ активізувала спецоперацію «Двійник» у розпал виборів у Польщі – розвідка

Для впливу на польські вибори вже з березня російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення

Напередодні президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни проти європейського суспільства. Зокрема, мова йде про спецоперацію Doppelganger («Двійник»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

«Головний інструмент Кремля – спецоперація під назвою Doppelganger («Двійник»). Це одна з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній росії, що спрямована на країни ЄС і НАТО. У межах цієї операції кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ. На таких ресурсах кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для впливу на польські вибори з березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, щоб імітували реальних виборців.

«Основні меседжі, які використовує Кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду Дональда Туска. Паралельно проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її головним фактором «хаосу» у польській політиці. Такі дії держави-агресора є частиною ширшої стратегії гібридного тиску москви на країни ЄС і НАТО, спрямованої на послаблення їхньої внутрішньої єдності», – додали в ГУР.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, у Польщі відбуваються вибори президента.

чинний глава держави Анджей Дуда не балується, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів. Це рекордна кількість в історії країни.

Згідно з опитуваннями найбільше шансів на перемогу мають два кандидати — лівий ліберал, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мер Варшави Рафал Тшасковський та націонал-консерватор, кандидата від партії «Права і справедливості» Кароль Навроцький.