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Дабл-дабл Ковляра вивів його клуб в півфінал чемпіонату Литви з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дабл-дабл Ковляра вивів його клуб в півфінал чемпіонату Литви з баскетболу
«Літкабеліс» українця Ковляра здобув виїзну перемогу над «Ювентусом»

В півфіналі до трьох перемог «Літкабеліс» Ковляра зіграє проти «Рітаса»

«Літкабеліс» українця Олександра Ковляра здобув виїзну перемогу над «Ювентусом» 93:90 і виграв чвертьфінальну серію 2:0, пробившись до півфіналу плей-оф чемпіонату Литви з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Найрезультативнішим в матчі став розігруючий збірної України Олександр Ковляр, який за 29 хвилин оформив дабл-дабл. На рахунку українця 22 очка (6/9 двоочкові, 2/5 триочкові, 4/5 штрафні), 10 передач, 1 підбирання, 3 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

В півфіналі до трьох перемог «Літкабеліс» зіграє проти «Рітаса». Перший матч серії відбудеться 30 травня.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Теги: баскетбол

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