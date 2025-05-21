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НБА визначила найкращих новачків сезону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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НБА визначила найкращих новачків сезону
НБА оприлюднила два склади найкращих новачків сезону
фото: USA TODAY Sports

Відразу двоє гравців «Вашингтон Візардс» потрапили до збірних найкращих новачків.

На офіційному сайті Національної баскетбольної асоціації (НБА) було опубліковано склади найкращих новачків за підсумками регулярного сезону. Про це повідомляє «Главком».

НБА оприлюднила два склади найкращих новачків сезону. Варто зазначити, що відразу двоє гравців «Вашингтон Візардс» потрапили до збірних найкращих новачків.

Перша команда новачків

  • Стефон Касл («Сан-Антоніо Сперс»)
  • Зак Іді («Мемфіс Гріззліз»)
  • Закарі Рісашер («Атлант Хоукс»)
  • Александр Сарр («Вашингтон Візардс»)
  • Джейлен Веллс («Мемфіс Гріззліз»)

Друга команда новачків

  • Матас Бузеліс («Чикаго Буллз»)
  • Карлтон Каррінгтон («Вашингтон Візардс»)
  • Донован Клінген («Портленд Трейл Блейзерс»)
  • Ів Міссі («Нью-Орлеан Пелікан»)
  • Кел'ел Уер («Маямі Хіт»)

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Теги: НБА баскетбол

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