Екстренер «Нікс» викупив сторінку в New York Times, щоб подякувати місту і команді

Тібодо: Коли мене призначили на посаду тренера у 2020 році, я сказав, що це моя мрія

Колишній головний тренер клубу НБА «Нью-Йорк Нікс» Том Тібодо викупив одну зі сторінок газети New York Times, щоб звернутися з подякою до міста та команди. Про це повідомляє «Главком».

«Хочу сказати спасибі найкращому місту на землі з найкращими вболівальниками у світі. Коли мене призначили на посаду тренера у 2020 році, я сказав, що це моя мрія. Вдячний, що мрія стала реальністю. Дякую нашим гравцям та тренерському складу, які по максимуму віддавалися баскетболу, та всім, хто робить цю франшизу особливою», – написав Тібодо.

Він також зазначив, що пишається досягненнями команди.

«Я пишаюся всім, чого ми досягли разом, включаючи чотири виходи у плей-оф та вихід у фінал Східної конференції цього року – перший за 25 років. І фанатам – дякую, що ви вірили в мене та приймали мене з першого дня. Я ніколи не забуду, як ви підтримуєте нашу команду, як MSG спалахує від незрівнянної енергії «Нікс», – написав Тібодо.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».