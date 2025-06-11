Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Екстренер «Нікс» викупив сторінку в New York Times, щоб подякувати місту і команді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Екстренер «Нікс» викупив сторінку в New York Times, щоб подякувати місту і команді
Тібодо зазначив, що пишається досягненнями команди

Тібодо: Коли мене призначили на посаду тренера у 2020 році, я сказав, що це моя мрія

Колишній головний тренер клубу НБА «Нью-Йорк Нікс» Том Тібодо викупив одну зі сторінок газети New York Times, щоб звернутися з подякою до міста та команди. Про це повідомляє «Главком»

«Хочу сказати спасибі найкращому місту на землі з найкращими вболівальниками у світі. Коли мене призначили на посаду тренера у 2020 році, я сказав, що це моя мрія. Вдячний, що мрія стала реальністю. Дякую нашим гравцям та тренерському складу, які по максимуму віддавалися баскетболу, та всім, хто робить цю франшизу особливою», – написав Тібодо.

Він також зазначив, що пишається досягненнями команди.

«Я пишаюся всім, чого ми досягли разом, включаючи чотири виходи у плей-оф та вихід у фінал Східної конференції цього року – перший за 25 років. І фанатам – дякую, що ви вірили в мене та приймали мене з першого дня. Я ніколи не забуду, як ви підтримуєте нашу команду, як MSG спалахує від незрівнянної енергії «Нікс», – написав Тібодо.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У другій чверті поєдинку на майданчик на кілька секунд вибіг кіт
Кіт вибіг на майданчик під час фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів
12 травня, 09:04
В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце
Ягупова вдруге поспіль виграла чемпіонат Іспанії з баскетболу
12 травня, 12:48
У відборі на Євробаскет-2025 20-річна баскетболістка в складі збірної України зіграла в шести матчах
Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США
13 травня, 15:25
Лоренцо Рену помер від травм на місці ДТП
Євроліга прокоментувала загибель 17-річного баскетболіста
14 травня, 11:49
Пустовий здобув другу нагороду MVP туру цього сезону
Український баскетболіст був визнаний найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії
26 травня, 12:37
Чоловіча збірна України U-20 влітку зіграє на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А
Визначився склад збірної України (U-20) з баскетболу на чемпіонат Європи
29 травня, 17:11
Загалом в сезоні Максим Кличко
Син Кличка став віцечемпіоном молодіжної першості Франції з баскетболу
2 червня, 11:19
Україна здолала Латвію у вирішальній грі
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала путівку на чемпіонат Європи
9 червня, 12:08
Міріам Уро-Ніле (праворуч) зробила вирішальний вклад в успіх України
Уро-Ніле стала найкращою бомбардиркою кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
9 червня, 12:57

Новини

Екстренер «Нікс» викупив сторінку в New York Times, щоб подякувати місту і команді
Екстренер «Нікс» викупив сторінку в New York Times, щоб подякувати місту і команді
«Ліверпуль» хоче отримати 70 млн євро за свого нападника
«Ліверпуль» хоче отримати 70 млн євро за свого нападника
Капітан збірної України з футболу прокоментував перемогу над Новою Зеландією
Капітан збірної України з футболу прокоментував перемогу над Новою Зеландією
Тенісистки, які пройдуть процедуру збереження фертильності, зможуть повернутися до змагань із захищеним рейтингом
Тенісистки, які пройдуть процедуру збереження фертильності, зможуть повернутися до змагань із захищеним рейтингом
Збірна України візьме участь у Жіночій серії з баскетболу 3х3
Збірна України візьме участь у Жіночій серії з баскетболу 3х3
Подавився вареником. Пішов з життя головний інвестор польського футбольного клубу
Подавився вареником. Пішов з життя головний інвестор польського футбольного клубу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
214K
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
17K
Ворог пішов у наступ: літо буде гарячим
14K
«Ми звільнимо Лос-Анджелес». Трамп виступив на військовій базі у Північній Кароліні
11K
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Сьогодні, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Сьогодні, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
Вчора, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Вчора, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua