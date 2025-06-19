У складі збірної Китаю дебютувала 18-річна баскетболістка зі зростом 226 см

Чжан Цзиюй (у центрі у білій формі) завжди вирізнялася зростом на тлі суперниць

У першій зустрічі проти Боснії та Герцеговини Цзиюй набрала 18 очок і здійснила сім підбирань

18-річна китаянка Чжан Цзиюй дебютувала за національну команду. Спортсменка зі зростом 226 см, взяла участь у двох товариських матчах зі збірною Боснії та Герцеговини, повідомляє «Главком».

Обидві зустрічі завершилися розгромними перемогами китаянок (101:55 та 124:57).

У першій зустрічі Цзиюй набрала 18 очок і здійснила сім підбирань за 12 хвилин проведених на майданчику. У другому матчі Чжан записала на свій рахунок 16 очок і сім підбирань.

«Вона найкращий гравець, якого я коли-небудь бачив. Її присутність на майданчику диктує темп гри, і я з нетерпінням чекаю на можливість побачити, як вона доб'ється великого успіху в Китаї», – сказав головний тренер Боснії та Герцеговини Емір Халіміч.

Жіноча збірна України 3х3 поступилась Австралії 16:21 в півфіналі Жіночої серії в Улан-Баторі, Монголія.

У першій половині гри українки не встигали за швидкістю суперниць і багато втрачали м’яч, але далі пристосувались к суперницям, зуміли скоротити відставання, але врятуватись від поразки не зуміли.

Міріам Уро-Ніле набрала 8 очок, у Катерини Коваль в активі 6 очок.

Жіноча серія 3x3. Півфінал

Австралія – Україна 21:16

Україна: Міріам Уро-Ніле 8, Катерина Коваль 6, Дарʼя Дубнюк 2, Анжеліка Ляшко 0

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».