У гравця «Шахтаря», який поїхав на заробітки у Росію, виникли проблеми із серцем

Півзахисник Олег Данченко змушений був пропустити етап підготовки

Олег Данченко пропустив другий етап підготовки ФК «Анжі» до сезону. Медичним штабом клубу було прийнято рішення не ризикувати здоров'ям футболіста й упевнитися у його повній готовності переносити пропоновані навантаження, інформує офіційний сайт махачкалінського клубу. Детальніше розповів про стан здоров'я Данченка лікар команди



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Олег Данченко. Фото ФК «Анжі»

Півзахисник Олег Данченко змушений був пропустити етап підготовки

Олег Данченко пропустив другий етап підготовки ФК «Анжі» до сезону.

Медичним штабом клубу було прийнято рішення не ризикувати здоров'ям футболіста й упевнитися у його повній готовності переносити пропоновані навантаження, інформує офіційний сайт махачкалінського клубу.

Детальніше розповів про стан здоров'я Данченка лікар команди Хаджимурад Хізроєв.

«Перед початком зборів в Олега було виявлено невелике порушення ритму серця на плановому медогляді команди у Москві. Через це було прийнято рішення залишити його для проходження поглибленого обстеження», - сказав він.

«В інституті кардіології була проведена серія медичних тестів, а також невелика метаболічна терапія. По її закінченні Олег повторно пройшов тестування, і вже за його результатами лікарями клініки було винесено рішення, що футболіст може безперешкодно займатися своєю професійною діяльністю», - додав лікар.

Олег уже прилетів в Анталію, де приєднався до команди, і буде працювати за індивідуальною програмою, щоб надолужити втрачене.

Зауважимо, що Данченко належить донецькому «Шахтарю», а останні півроку перебуває в оренді в «Анжі». До того грав за «Чорноморець».

Додамо, що український хавбек був визнаний найкращим гравцем «Анжі» у жовтні 2017 року.