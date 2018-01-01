У гравця «Шахтаря», який поїхав на заробітки у Росію, виникли проблеми із серцем
- Сьогодні, 12:47
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Півзахисник Олег Данченко змушений був пропустити етап підготовки
Олег Данченко пропустив другий етап підготовки ФК «Анжі» до сезону.
Медичним штабом клубу було прийнято рішення не ризикувати здоров'ям футболіста й упевнитися у його повній готовності переносити пропоновані навантаження, інформує офіційний сайт махачкалінського клубу.
Детальніше розповів про стан здоров'я Данченка лікар команди Хаджимурад Хізроєв.
«Перед початком зборів в Олега було виявлено невелике порушення ритму серця на плановому медогляді команди у Москві. Через це було прийнято рішення залишити його для проходження поглибленого обстеження», - сказав він.
«В інституті кардіології була проведена серія медичних тестів, а також невелика метаболічна терапія. По її закінченні Олег повторно пройшов тестування, і вже за його результатами лікарями клініки було винесено рішення, що футболіст може безперешкодно займатися своєю професійною діяльністю», - додав лікар.
Олег уже прилетів в Анталію, де приєднався до команди, і буде працювати за індивідуальною програмою, щоб надолужити втрачене.
Зауважимо, що Данченко належить донецькому «Шахтарю», а останні півроку перебуває в оренді в «Анжі». До того грав за «Чорноморець».
Додамо, що український хавбек був визнаний найкращим гравцем «Анжі» у жовтні 2017 року.