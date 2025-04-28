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Асист Таловєрова, гол Яремчука. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Асист Таловєрова, гол Яремчука. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України
В АПЛ «Борнмут» Іллі Забарного удома зіграв унічию з «Манчестер Юнайтед»

У 31-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Трубіна розтрощила на АФС 6:0

Минулого ігрового вікенду на поле у складі своїх клубів виходило семеро з 11 легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 26 квітня, у межах 34-го туру англійської Прем'єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) поступився на виїзді «Челсі» (0:1).

У передостанньому турі англійського Чемпіоншипу «Плімут» Максима Таловєрова (вийшов на заміну на 45+5-й хвилині, результативна передача) переміг на виїзді «Престон» (2:1).

У неділю, 27 квітня, у заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч, жовта картка) програв у Х'юстоні місцевому «Динамо» з рахунком 0:2.

У 34-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (замінений на 86-й хвилині) перемогла на виїзді «Інтер» (1:0).

В АПЛ «Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) удома зіграв унічию з «Манчестер Юнайтед» (1:1).

У 4-му турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 72-й хвилині, гол) на виїзді переміг АЕК (2:0).

Нарешті, у 31-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) розтрощила на своєму стадіоні АФС (6:0).

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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