Як чужорідне тіло. Італійські футбольні зірки оцінили гру Довбика у «Ромі»

Думки вболівальників й експертів з приводу першого сезону українця розійшлися

Артем Довбик вже встиг відзначитися у своєму першому сезоні в «Ромі», куди перейшов на початку серпня 2024 року. На рахунку українця 16 голів і 3 асисти у 41 матчі в усіх турнірах. Натомість багато вболівальників незадоволені його грою як і деякі італійські гравці, серед яких ексзірка Серії А Серджо Пеллісьє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TMW Radio.

«Середовище там (у «Ромі» – «Главком») дуже складне. Їм важко дати йому шанс зрости, він повинен мати багато індивідуальності, щоб грати там, і бути готовим до критики, коли не забиває. Іноді є відчуття, що він трохи не в собі, що він не у грі, проте забити 16 голів у своєму першому сезоні у такому середовищі – це дуже нелегко. І я думаю, що в нього вже є кілька важливих кроків (до зростання – «Главком»). Після року тренувань й тренера, який вірить у нього, він зможе досягти успіху», – говорить Серджо Пелліссьє.

Колишній гравець «Роми» Стефано Імпалломені розкритикував Артема, заявивши, що голи останнього не обговорюються, а його гра викликає сумніви: «40 млн (євро – «Главком») потрібно підтримувати та захищати, як це робить Раньєрі. Але якщо ви спостерігаєте за матчами, то завжди відчувається, що він дуже слабкий. Він має вигляд як чужорідне тіло, яке не бере участі в командній грі».

Колишній італійський нападник «Наполі» та «Інтера» Артуро Ді Наполі навпаки ж похвалив українця та заявив, що італійський чемпіонат складний, що також вплинуло на гру клубу, який мав труднощі на початку сезону: «І потім, я думаю, це також багато залежить від ідей тренера. Врешті-решт, тренер дає оцінку: або ви йдете із ним далі, або позбуваєтесь його».

Він заявив, що Артем Довбик йому дуже подобається і йому просто лише треба рік на адаптацію у нових умовах. І додав, що поставив би все на українця в наступному сезоні навіть із заплющеними очима.

Колишній воротар «Мілану» Сімоне Браглія відмітив вирішальність голів Добивка і пояснив, що Артем – це командний гравець, який має хороші технічні характеристики.

Він вважає, що у «Ромі» разом із тренером, який використовує його можливості, гроші, які були у вкладені в українця, повернуться.

Сімоне працював із різними хорошими нападниками, які теж мали моменти падінь, тому може зазначити, що із Довбиком усе в порядку.

Нагадаємо, Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»), Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.