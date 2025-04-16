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«Шахтар» вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Шахтар» вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу

4 квітня росіяни вбили в Кривому Розі 20 цивільних осіб, серед яких дев'ятеро дітей

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) вшанував памʼять загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу.

Як повідомила пресслужба клубу, одразу після завершення матчу з «Кривбасом» гравці, тренерський штаб та менеджмент «Шахтаря» прибули до місця трагедії, де поклали квіти до імпровізованого меморіалу та вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання.

«Шахтар» вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу фото 1
«Шахтар» вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу фото 2

«Суперництво має залишатися тільки на полі. У такі моменти неможливо залишатися осторонь – ми всі, передусім, люди», – йдеться в заяві клубу Ріната Ахметова. 

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Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали удару балістичною ракетою по житловому мікрорайону в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули 20 цивільних осіб, серед яких 9 дітей. Ще понад 70 осіб отримали поранення.

Як відомо, 7 квітня на дитячому майданчику священники відслужили панахиду за загиблими внаслідок ракетної атаки.

Раніше Сполучені Штати заявили, що не допустять ведення нечесних переговорів про завершення війни в Україні чи порушення домовленостей щодо перемир’я.

У своєму виступі посол США при ООН Дороті Ші висловила співчуття родинам загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, зазначивши, що атака була здійснена за допомогою балістичної ракети з касетною бойовою частиною.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Кривий Ріг ФК «Шахтар»

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