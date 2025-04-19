Ексфутболіст збірної Хорватії загинув у ДТП

Внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів, крім 39-річного Покривача, загинула ще одна людина

Колишній футболіст «Монако» та збірної Хорватії Нікола Покривач загинув у ДТП у п'ятницю, 18 квітня, у хорватському місті Карловац. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хорватський футбольний союз (HNS).

Внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів, крім 39-річного Покривача, загинула ще одна людина, троє отримали поранення.

Покривач провів 15 матчів за збірну Хорватії та був у складі команди Славена Біліча на Євро-2008.

На клубному рівні він грав за хорватські «Вартекс», «Динамо» (Загреб), «Інтер» (Запрешич), «Рієку», «Славен Белупо», французький «Монако», австрійський «Зальцбург» та казахстанський «Шахтар» (Караганда).

«З 2015 року Покривач боровся з тяжкою хворобою, через яку він пішов із професійного футболу, але потім відновив футбольну діяльність у клубах нижчих ліг, що підтвердило його невичерпну любов до футболу», – йдеться у заяві HNS.

Нагадаємо, на 50-му році життя помер видатний український легкоатлет Геннадій Горбенко.

Горбенко став першим чемпіоном світу серед юніорів з легкої атлетики за часів незалежної України.

Також він був учасником Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Тоді Горбенко зміг пробитися до фіналу змагань, де посів восьме підсумкове місце.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та всім, хто знав Геннадія. Його сила духу, талант і любов до спорту завжди будуть прикладом для майбутніх поколінь», – йдеться у дописі Федерації легкої атлетики України.

Як повідомлялося, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.