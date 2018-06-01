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    У Колумбії під час з'ясування стосунків через дівчину вбито футболіста

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    Фото&nbsp;Getty Images - У Колумбії під час з'ясування стосунків через дівчину вбито футболіста
    Фото Getty Images

    Алехандро Пеньяранда був застрелений на вечірці

    Нападник колумбійського «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда був убитий у Калі,

    Про це повідомляє Universal.

    Злочин було скоєно у будинку гравця «Толуки» Крістіана Борхи.

    За відомостями поліції, вбивця прийшов на вечірку гравців, щоб з'ясувати з Пеньярадою стосунки через дівчину.

    Він зробив кілька пострілів, внаслідок чого також був поранений півзахисник «Кортулуа» Ессьєн Іск'єрдо. Потерпілий був доставлений у лікарню.

    Це не перше вбивство футболіста у Колумбії. У 1994 році був застрелений воротар Андрес Ескобар.

    Причиною вбивства називають гол у свої ворота у матчі Чемпіонату світу проти США, інформує «Спорт-Экспресс».

    Також свого часу похід у перукарню у компанії друзів обернувся смертю для футболіста колумбійського клубу «Юніон Магдалена» Ферлея Реєса.

    Життя гравця обірвалася прямо у кріслі цирульника, адже на салон краси було скоєно напад.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ вбивство Колумбія злочин
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