У Лондоні стартував тай-брейк матчу за шахову корону між Карлсеном і Каруаною



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Магнус Карлсен і Фабіано Каруана Фото: EPA-EFE

В ході тай-брейку відбудуться поєдинки з укороченим контролем часу

Тай-брейк матчу за світову шахову корону між чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном і претендентом на чемпіонське звання Фабіано Каруаною, що представляє США, стартував у Лондоні.

О 15:00 за британським часом (17:00 за Києвом) гросмейстери сіли за шаховий стіл.

В ході тай-брейку відбудуться поєдинки з укороченим контролем часу. Шахістам належить зіграти чотири партії (або три, якщо хтось достроково здобуде три перемоги або здобуде дві перемоги при одній нічиїй) в рапід – з контролем у 25 хвилин на партію з додаванням 10 секунд на кожен зроблений хід.

За нічийного рахунку боротьба буде продовжена у міні-матчі з двох бліц-партій по п’ять хвилин з додаванням трьох секунд на хід.

Якщо ж і вони не виявлять переможця, то долю корони вирішить партія-армагеддон – поєдинок, де шахіст, який грає білими фігурами, матиме п'ять хвилин ігрового часу при чотирьох у супротивника, але буде зобов'язаний перемагати.

Приводом для проведення тай-брейку у тритижневому матчі став рівний рахунок після 12 зіграних партій з класичним контролем часу.

Це вже другий матч за шахову корону за участю Карлсена, який – якщо брати партії з класичним контролем – завершується внічию, і доля якого вирішується на тай-брейку.

Два роки тому у Нью-Йорку укорочений формат після основної частини матчу приніс норвезькому чемпіону перемогу над претендентом з Росії Сергієм Карякіним.

Джерело: ТАСС