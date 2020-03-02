Вибиті вікна, обірвані стелі: як виглядає через шість років після окупації спорткомплекс «Дружба» в Донецьку (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нині «Дружба» виглядає жалюгідно Фото із соцмереж

Попри обіцянки, ніхто комплексу після пожежі не оновлював. Радше навпаки

Льодовий палац спорту «Дружба» в Донецьку, в якому до приходу «русской вєсни» у 2014 році проводили матчі міжнародних і внутрішньоукраїнських турнірів хокейний клуб «Донбас» і баскетбольний клуб «Донецьк», після шести років окупації перебуває в жалюгідному стані.

Про це розповів автор Youtube-блоґу «Щоденник Толстяка». За його словами, з того дня, як у ніч з 26 на 27 травня 2014 року спорткомплекс був підпалений, він не функціонує і не оновлюється.

Там повибивані вікна, а через скло зачинених приміщень видно обірвані стелі. Вочевидь скупі до наживи «домбабвійці» злакомилися на елементи електропроводки.

Палац спорту «Дружба» був збудований у 1975 році, а реконструйований згідно до вимог російської Континентальної хокейної ліги, в якій виступав ХК «Донбас», у 2009-му. На льоду «Дружби» проводили свої матчі зокрема й хокейні збірні України різних вікових категорій.