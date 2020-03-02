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    Вибиті вікна, обірвані стелі: як виглядає через шість років після окупації спорткомплекс «Дружба» в Донецьку (відео)

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    Нині &laquo;Дружба&raquo; виглядає жалюгідно - Вибиті вікна, обірвані стелі: як виглядає через шість років після окупації спорткомплекс «Дружба» в Донецьку (відео)
    Нині «Дружба» виглядає жалюгідно
    Фото із соцмереж

    Попри обіцянки, ніхто комплексу після пожежі не оновлював. Радше навпаки

    Льодовий палац спорту «Дружба» в Донецьку, в якому до приходу «русской вєсни» у 2014 році проводили матчі міжнародних і внутрішньоукраїнських турнірів хокейний клуб «Донбас» і баскетбольний клуб «Донецьк», після шести років окупації перебуває в жалюгідному стані.

    Про це розповів автор Youtube-блоґу «Щоденник Толстяка». За його словами, з того дня, як у ніч з 26 на 27 травня 2014 року спорткомплекс був підпалений, він не функціонує і не оновлюється.

    Там повибивані вікна, а через скло зачинених приміщень видно обірвані стелі. Вочевидь скупі до наживи «домбабвійці» злакомилися на елементи електропроводки.

    Палац спорту «Дружба» був збудований у 1975 році, а реконструйований згідно до вимог російської Континентальної хокейної ліги, в якій виступав ХК «Донбас», у 2009-му. На льоду «Дружби» проводили свої матчі зокрема й хокейні збірні України різних вікових категорій.

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    Донбас Донецьк хокей спорткомплекс ХК Донбас спорт поза політикою Палац спорту «Дружба»
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