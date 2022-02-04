Українські фігуристи втратили шанси на медаль Олімпіади

В командних змаганнях наша збірна вище шостого місця не підніметься

Українські фігуристи, які першими з нашої збірної вийшли на старт Олімпіади в Пекіні, не зможуть поборотися за медалі в командних змаганнях. Після трьох видів програми, які відбулися першого дня, українська команда посідає дев’яте місце. Враховуючи, що італійці, якій йдуть п’ятими, набрали 18 очок, то шанси, та й то теоретичні, у нас залишилися хіба що на шосте місце. Автоматично українці не виступатимуть і в довільній програмі фігуристів.

В другий змагальний день, 5 лютого, виступатимуть жінки. Україну представить Анастасія Шаботова.

Виступ наших фігуристів прокоментувала тренер збірної Галина Чурілова.

«Мій погляд різниться зі суддівським. Олександра Назарова та Максим Нікітін проїхали досить непогано та впевнено. Вони – молодці: абсолютно самостійно заробили ці бали. Наша спортивна пара також, вважаю, показала гарний виступ», – сказала Чурілова.

В перший день командних змагань на лід через захворювання коронавірусом не вийшов Іван Шкуратко. В парних виступах наші дуети посіли дев’яті місця.

Лідирує в цьому виді програми Ігор збірна США, яка після трьох виступів надрала 27 очок.