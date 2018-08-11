У Росії через перехід трьох біатлоністок у збірну України зібрали спеціальне засідання



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Катерина Бех

Питання розглядалося на засіданні правління Союзу біатлоністів Росії

Питання переходу російських біатлоністок Катерини Бех, Анастасії Рассказової й Оксани Москаленко у збірну України обговорювалося на засіданні правління Союзу біатлоністів Росії (СБР).

Про це заявив президент організації Володимир Драчов.

Росіянки Катерина Бех, Анастасія Рассказова й Оксана Москаленко взяли участь у юніорському чемпіонаті України з літнього біатлону.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що документи по отриманню трьома біатлоністками українського громадянства перебувають на стадії оформлення.

«Ці три спортсменки разом з тренером спробували перейти у Білорусь, а потім в Україну. У цьому році тільки одна з них – Рассказова – була у списку збірної», - сказав Драчов.

«Загалом, ми їх не бачили і не знаємо. Офіційних документів в СБР ні від однієї країни не надходило. Ми тільки читаємо новини. Ні спростувати, ні підтвердити їх не можемо. Буде офіційний документ – будемо розглядати. Це питання обговорювали на засіданні правління СБР», - додав він.

Нагадаємо, російська біатлоністка пояснила, чому вирішила виступати за збірну України.

Джерело: РИА Новости